

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, akademik üretkenliğini ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirmeye yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Web of Science (WoS) verilerine göre 2024 yılında 410 olan yayın sayısını 2025 yılında 530’a yükselterek, böylece yıllık bazda yaklaşık %29’luk dikkat çekici bir artış gerçekleştirdi. Bu yükseliş, üniversitenin bilimsel üretkenlik ve kalite odaklı politikalarının somut bir göstergesi olarak öne çıkmaktı.

Şeyh Edebali Üniversitesi, araştırma ve yayın faaliyetlerinde kaliteyi önceliklendiren politikalar yürütmekte ve akademisyenleri disiplinlerarası projelerde etkin rol almaya teşvik etmektedir. Modern bilgi altyapısı ve araştırma destek programları sayesinde akademisyenler, yüksek nitelikli ve uluslararası geçerliliğe sahip yayınlar üretmektedir. Bu başarı, üniversitenin stratejik kalite hedeflerine ulaşmada kararlılığını göstermektedir.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada artışı şu şekilde değerlendirmiştir;

“Üniversitemizin Web of Science verilerine göre 2025 yılında yayın sayısını 530’a yükseltmiş olması, akademik üretkenliğimizde kayda değer bir ilerlemeyi ortaya koymaktadır. 2024’e göre yaklaşık %29’luk bu artış, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerimizde elde edilen somut bir başarıdır. Akademisyenlerimizin disiplinlerarası çalışmaları ve uluslararası standartlara uygun araştırmaları, bu yükselişi mümkün kılmaktadır. 2026 yılında ise yayın sayımızı daha da arttırmayı hedeflemekteyiz; bu doğrultuda araştırma altyapımızı güçlendirmeye ve akademik üretkenliği artırmaya devam etmekteyiz.”

Şeyh Edebali Üniversitesi, bu artışla hem akademik görünürlüğünü hem de uluslararası araştırma standartlarındaki yerini güçlendirmekte ve kalite odaklı büyümesini sürdürmektedir.