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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Bursa’da düzenlenen 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali’nden dereceyle döndü.

Festival kapsamında gerçekleştirilen “Üniversiteliler Arası Yıldızlar Takımı Kapalı Kutu Yemek Yarışması”na katılan BŞEÜ öğrencileri, jüri değerlendirmesi sonucunda Türkiye üçüncüsü oldu.

Farklı üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri ile Aşçılık programlarından öğrencilerin mücadele ettiği yarışmada ekiplerden, kendilerine verilen coğrafi işaretli ürünleri belirlenen süre içerisinde yaratıcı ve özgün şekilde kullanarak yemek hazırlamaları istendi. Hazırlanan yemekler; yaratıcılık, lezzet, sunum, teknik yeterlilik ve hijyen kriterleri üzerinden değerlendirildi.

Öğr. Gör. Burak Çıtak ve Öğr. Gör. Ebubekir Yılmaz rehberliğinde yarışmaya hazırlanan BŞEÜ Aşçılık Programı öğrencileri, kendilerine verilen ürünleri özgün tarif ve sunumlarla değerlendirerek üçüncülük derecesini elde etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklamada, elde edilen derecenin Aşçılık Programında yürütülen uygulamalı eğitim çalışmalarının ve öğrencilerin mesleki gelişimlerinin önemli sonuçlarından biri olduğunu belirtti.