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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Gündüz, Çin’de düzenlenen uluslararası seramik sanatı etkinliğinde üniversiteyi temsil ederek iki ödüle layık görüldü.

Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Rongxian kentinde, Uluslararası Seramik Sanatı, Kültürü, Eğitimi ve Değişimi Derneği (ISCAEE) tarafından gerçekleştirilen sempozyum kapsamında sergiler, konferanslar, teknik geziler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve ISCAEE Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Çobanlı yaptı. Türk akademisyen ve sanatçıların ISCAEE ağıyla geliştirdiği uluslararası ilişkilerin yaklaşık 20 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtildi.

Sempozyum kapsamında Türk sanatçı ve akademisyenlerin eserlerinin yer aldığı sergide Prof. Dr. Zehra Çobanlı, Dr. Öğr. Üyesi Elif Gündüz, Dr. Öğr. Üyesi Canan Güneş ve Dr. Sibel Özdoğan’ın çalışmaları sanatseverlerle buluştu.

Etkinliğin ardından Dr. Öğr. Üyesi Elif Gündüz’e ait iki farklı eserin de aralarında bulunduğu çalışmaların, Rongxian’daki uluslararası seramik eserler müzesinde kalıcı olarak sergilenmesine karar verildi.