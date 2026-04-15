Veteriner Hekim-Sen, son dönemde farklı illerde görev yapan veteriner hekimler arasında brusella vakalarına ilişkin artan tespitler üzerine kamuoyuna uyarıda bulundu. Balıkesir, Afyonkarahisar ve İstanbul’da yapılan test sonuçlarına dikkat çekilerek, meslek grubu için sistematik sağlık taramasının zorunlu hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

VAKALARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Sendika tarafından paylaşılan verilere göre, Balıkesir’de test yaptıran 12 meslektaştan 10’unun sonucu pozitif çıktı. Afyonkarahisar’da ise 11 testin 9’unun pozitif olduğu bildirildi. İstanbul’da da benzer bir tablonun gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, bazı meslektaşların yüksek titre değerlerine rağmen belirti göstermediğine dikkat çekilerek, hastalığın sessiz şekilde ilerleyebileceği vurgulandı.

“BELİRTİ GÖSTERMEYEBİLİR” UYARISI

Veteriner Hekim-Sen açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bazı meslektaşlarımız yüksek titreye rağmen hiçbir belirti göstermemektedir. Bu durum, hastalığın fark edilmeden ilerleyebileceğini açıkça göstermektedir.”

Sendika, bu durumun mesleki riskleri daha da artırdığına işaret etti.

SAĞLIK TARAMASI ÇAĞRISI

Veteriner Hekim-Sen, Tarım ve Orman Bakanlığı’na daha önce iletilen düzenli sağlık taraması talebini yeniden gündeme getirdi.

Açıklamada, taramaların:

“Tarama yerinde, toplu ve sistematik yapılmalıdır!”

ifadeleriyle vurgulanması dikkat çekti.

MESLEK GRUPLARINA UYARI

Sendika, tüm veteriner hekimler ile veteriner sağlık teknisyen ve teknikerlerinin vakit kaybetmeden test yaptırması gerektiğini belirtti. Pozitif çıkan vakaların ise gecikmeden doktor kontrolünde tedavi altına alınmasının önemine dikkat çekildi.

Ayrıca, tespit edilen vakaların bildirilmesinin sürecin doğru yönetilmesi açısından kritik olduğu ifade edildi.

MESLEKİ HAKLAR BAĞLANTISI

Açıklamada elde edilecek verilerin, açılan fiili hizmet zammı davaları ve meslek hastalığı kapsamında yürütülen tazminat süreçlerinde kullanılacağı da belirtildi.

Veteriner Hekim-Sen’in uyarısının ardından, brusella vakalarına yönelik saha taramalarının artırılıp artırılmayacağı ve ilgili kurumların nasıl bir adım atacağı kamuoyunda merak konusu oldu. Sürecin, hem meslek sağlığı hem de kamu sağlığı açısından yeni değerlendirmeleri beraberinde getirmesi bekleniyor.