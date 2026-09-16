UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Olimpik Marsilya'da teknik direktör Bruno Genesio ile Timothy Weah, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı turnuvanın en iyi takımlarından biri olarak nitelendiren Genesio, siyah-beyazlıların özellikle taraftarıyla birlikte oyuna güçlü başladığını söyledi. Fransız teknik adam, 2017 yılında Olimpik Lyon'un başındayken Beşiktaş deplasmanında yaşadığı atmosferi de unutamadığını dile getirdi.

'BEŞİKTAŞ TURNUVANIN EN İYİ TAKIMLARINDAN'

Bruno Genesio'nun açıklamaları şu şekilde:

"Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Çok iyi oyuncuları var. Orta sahada ve hücumda önemli isimler var, defans hattı da iyi. Seyircisiyle birlikte oyuna iyi giren bir takım. 2017'de geldiğimde bu takımla taraftarın birleştiğini görmüştüm. Rennes maçında bize umut olan bazı şeyler vardı. Şimdi bu turnuvanın en iyi takımlarından birisi olan Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Bunu açık şekilde söyleyebilirim."

'KULAKLARIM 2-3 GÜN AĞRIDI'

"Futbolda sevilen ortam budur. 2017'de bu stattaki atmosferi tatmıştım ama kulaklarım da 2-3 gün ağrıdı. Burada zorlu bir atmosfer vardı. Avrupa'da gördüğüm en iyi atmosferlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kolay geçmeyecek."

'İYİ SONUÇLAR ZAMANLA GELECEKTİR'

"Çalışmaya devam ediyoruz. Ekip ve oyuncular olarak sonuçlar kötü de olsa saha içinde iyi olabileceğimizi gösterdik. Daha iyi sonuçlar çıkarabilirdik. Oyun anlamında bazı iyi şeyleri gösterebildiğimizi düşünüyorum. İyi sonuçlar da zamanla gelecektir. Biz takım olarak ciddi şekilde çalışıyoruz."

'OYUNCULAR YÜZDE 100'ÜNÜ VERİYOR AMA BAZEN YETMİYOR'

"Maçlarda pozisyonlara giriyoruz. Bu pozisyonlarda biz gol atamıyorken rakiplerimiz cezayı kesiyor. Buna başarısızlık ve kale önünde tercih hataları diyebilirim. Oyuncular yüzde 100'ünü veriyor ama demek ki bu bazen yetmiyor."

'HİÇ TRANSFER YAPMADAN AVRUPA KUPALARINA KATILIYORUZ'

"Bir takım düşünün ki hiç transfer yapmadan Avrupa kupalarına katılıyor. Kulübün ekonomik olarak doğru yola sokulması gerektiğini düşünüyorum. Bu durum düzeldikten sonra sportif anlamda beklentiye girilebilir. Başkanımızla benzer fikirlere sahibiz. Sadece biraz zaman istiyorum. Ben şemsiye açıp da bahanelerin arkasına saklanmıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyorum."

WEAH'DAN MURILLO AÇIKLAMASI

Basın toplantısına katılan Timothy Weah da eski Marsilyalı Amir Murillo ile ilgili konuştu.

Timothy Weah'ın açıklamaları şu şekilde:

"Murillo'yu çok sevdiğini ve ailece görüştüklerini anlatan Weah, "Gitmesinden dolayı farklı durumlar oluştu."

'YARIN GÜNEŞ YENİDEN DOĞACAK'

"Marsilya taraftarıyla Beşiktaş taraftarının birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Aynı atmosfere sahip iki takım. İyi bir maç olmasını diliyorum.

Artık buna geçmiş olarak bakıyoruz. Şimdi yeni bir turnuvada ilk maçımızı oynayacağız. Biz çalıştık, hep beraber hazırız. Ayağa kalkacağız. Biz bir aileyiz ve yeniden başaracağız. Her zaman zor dönemler olabilir. Takım olarak zor dönemden geçiyoruz. Ama biz yüzde 100'ümüzü veriyoruz. Marsilya taraftarını çok seviyorum. Onların hissettiklerini hissediyorum. Yarın güneş yeniden doğacak."

VLAHOVIC'E ÖVGÜ: 'BİTİRİCİLİĞİ İNANILMAZ'

"Dusan'la aramız çok iyi. İtalya'da evlerimiz de çok yakındı. Futbol seviyesi çok yüksek bir oyuncu. Kale önünde bitiriciliği inanılmaz derecede. Çok iyi bir forvet. Şimdi karşı karşıya geleceğiz. Onu en iyi şekilde savunmaya çalışacağım."'dan Beşiktaş itirafı: '2017'de tatmıştım, kulaklarım 2-3 gün ağrıdı'