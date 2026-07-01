Marsilya'da teknik direktör belirsizliği sona erdi.

Fransız ekibi, Bruno Genesio'nun takımın yeni teknik direktörü olduğunu resmen duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Bruno Genesio ile anlaşma sağlandığı belirtilirken, tecrübeli teknik adamın yeni sezonda Marsilya'nın başında görev yapacağı ifade edildi.

YENİ DÖNEMİN İLK ADIMI


Ligue 1'de yeniden zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen Olympique de Marseille, Bruno Genesio yönetiminde yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

Bruno Genesio, Marsilya'nın yeni teknik direktörü oldu. - Resim : 1