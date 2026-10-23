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Kaynak: AA

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes’in evi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Como ile oynanan deplasman mücadelesi sırasında hırsızların hedefi oldu.

Cheshire Polisi, kimliği henüz belirlenemeyen üç kişi hakkında yapılan ihbarın ardından adrese ekip gönderildiğini ve evden çok sayıda eşyanın çalındığının belirlendiğini duyurdu.

Manchester United kulübünden yapılan bilgilendirmede, hırsızlık yaşandığı sırada Fernandes’in ailesinin evde bulunmadığı ifade edildi.

Portekizli futbolcu, takımının 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 66. dakikasında oyundan alınmış, yerine Joshua Zirkzee dahil olmuştu.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Michael Carrick’in taktiklerini değerlendiren Fernandes, rakibe bire bir baskı uygulanmamasının teknik ekip tarafından alınan bir karar olduğunu belirtti. Portekizli oyuncu, topun uzun süre rakip takımda kalmasının karşılaşmayı oynayan ekibin kendine güvenini artırdığını dile getirdi.

Taktiksel tercihlerinin hatalı olup olmadığı yönündeki soruya Fernandes, “Bu değerlendirmeyi yapmak benim görevim değil; teknik direktör ve ekibi bunun sorumluluğunu taşıyor.” şeklinde yanıt verdi.