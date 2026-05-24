Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Premier Lig tarihine geçti.

Portekizli yıldız, sezonun son haftasında Brighton deplasmanında yaptığı asistle Premier Lig’de bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu unvanını aldı.

REKORU TEK BAŞINA ELE GEÇİRDİ

Son hafta öncesi Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’ye ait olan 20 asistlik rekoru egale eden Bruno Fernandes, Brighton karşısında yaptığı asistle sayıyı 21’e çıkardı.

Manchester United’ın yıldız orta sahası böylece Premier Lig tarihinin asist rekorunu tek başına kırmış oldu.

KÖŞE VURUŞUNDAN GELEN TARİHİ ASİST

Bruno Fernandes’in kullandığı köşe vuruşunda Patrick Dorgu topu ağlara gönderdi.

32. dakikada gelen gol sonrası Manchester United futbolcuları kaptanlarına koşarak tarihi anı kutladı.

SEZONUN OYUNCUSU SEÇİLMİŞTİ

Bruno Fernandes, geçtiğimiz günlerde Premier Lig’de sezonun oyuncusu ödülünü de kazanmıştı.

Portekizli yıldız, bu sezon sergilediği performansla Manchester United’ın en dikkat çeken isimlerinden biri