DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, sosyal medya paylaşımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı eleştirdi. Göktaş'a yönelik soru önergesini hesabında paylaşan Şahin, "Belçika’nın mı, yoksa Türkiye’nin mi Aile Bakanısınız? Siz yurtdışında ülke ülke gezerken, Brüksel’de esnaf ziyaret yaparken, Türkiye’de aile kurumu her geçen gün daha da ağırlaşan sorunlarla mücadele ediyor" dedi.

GÖKTAŞ, ÖNERGEYİ CEVAPLAMADI

Ekim 2025'te Göktaş'ın yurt dışı ziyaretine yönelik verilen önergeye cevap verilmediğini hatırlattı. Göktaş'ın benzer ziyaretlere devam ettiğini söyledi, "yurt dışında Türkiye'de geçirdiğinizden daha fazla zaman geçiriyorsunuz" dedi.

Aile yapısının toplumun temelini oluşturduğunu söyleyen Şahin, bu yapının sınavının gitgide zorlaştığını söyledi.

KAMU KAYNAKLARI BAKAN ZİYARETLERİNE GİDİYOR

Soru önergesinde, kamu kaynaklarının önemli bir kısmının bu ziyaretlerde geçtiği vurgulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın asli görevinin, yetkili olduğu alanda politikaları yürütmek olduğu belirtildi. Yurt dışı ziyaretlerinin amaçları, maliyeti ve hangi ülkelere resmi ziyaret gerçekleştirildiği sorulduğu.