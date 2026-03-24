Brüksel Güney (Midi) Tren İstasyonu’nda tespit edilen şüpheli paketler, Avrupa demir yolu trafiğinde büyük aksamalara yol açtı.

İstasyon, akşam saatlerinde tamamen kapatılarak tahliye edilirken, yaklaşık 300 tren seferi iptal edildi.

SEFERLER DURDU, GECİKMELER ARTTI

Brüksel üzerinden Paris, Londra ve Amsterdam’ı birbirine bağlayan yüksek hızlı tren hattının kilit noktası olan istasyon, bir tren ve peronlarda üç şüpheli paketin bulunmasının ardından 17.20 ile 20.00 saatleri arasında hizmet dışı kaldı.

SNCB, yaşanan aksaklıklar nedeniyle yaklaşık 300 tren seferinin kısmen ya da tamamen iptal edildiğini açıkladı. Seferine devam eden trenlerde ise toplamda 300 saati aşan gecikmeler yaşandı.

MALİYET VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

Olayın demir yolu şirketleri için ciddi maliyet oluşturduğu belirtilirken, SNCB personelin fazla mesai yaptığını, yolcuların tazminat talep edebileceğini ve ek otobüs seferleri düzenlendiğini duyurdu.

Infrabel ise hatların bir bölümünün kullanılamaması nedeniyle oluşan ekonomik zararlar için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Olayın ardından istasyon ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, sivil polis ekiplerinin yolcuların bagajlarını kontrol ettiği gözlendi.

SAHTE ÇIKTI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Brüksel Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şüpheli paketin sahte olduğu belirlendi. Ancak yetkililer, bu tür eylemlerin “tehdit suçu” kapsamında değerlendirildiğini ve suç niteliğini koruduğunu vurguladı.

Soruşturmanın sürdüğü, henüz herhangi bir şüphelinin tespit edilmediği bildirildi. Benzer bir olayda 2016 yılında sahte bomba ihbarında bulunan bir kişinin 380 bin avro tazminat ödemeye mahkum edildiği hatırlatıldı.