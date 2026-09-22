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Kaynak: AA

Devlet ajansı Belga’nın aktardığı detaylara göre, Brüksel Şehir Konseyi, önceden senede bir uzatılan kısıtlamayı bu defa 4 senelik periyotla yürürlüğe koymayı onayladı.

Menevye, Brüksel’in yayalaştırılmış sahası ile kent merkezindeki muhtelif arter ve meydanlarda geçerliliğini koruyor.

Tüm gün boyunca yürürlükte kalacak kısıtlama; lokanta ve eğlence mekânlarının dış alanları ile yerel yönetimin ruhsatlandırdığı yahut organize ettiği ticari, sosyal ve sportif organizasyonlarda kapsama alınmayacak.

Kurala uymayan kişilere 500 avro sınırına varan idari yaptırım cezası kesilebilecek.

KISITLAMA 2020 YILINDA DEVREYE ALINDI

Düzenleme, şehir merkezinde alkol etkisindeki kişilerin sebep olduğu asayiş problemleri ile ses rahatsızlıklarına dair başvuruların ardından 2020 yılının Şubat ayında yürürlüğe konmuştu.

Başlangıçta gecenin ortası ile günün ilk ışıkları arasında geçerli olan kısıtlama, 2021 yılının Ekim ayında başka cadde ve alanları dâhil edecek biçimde büyütülerek tüm güne yayılmıştı.

Söz konusu kısıtlama, ilerleyen dönemlerde yerel meclisin adımlarıyla birer senelik dilimlerle uzatılmıştı.