Brooklyn Beckham ebeveynleri Victoria ve David Beckham'ın yaptıklarını ifşa ederek sessizliğini bozdu.

Beckham, süregelen aile içi anlaşmazlıkta uzun süredir maruz kaldığını öne sürdüğü ebeveyn kontrolü ve medya manipülasyonuna dikkat çekti.

Instagram hesabından peş peşe yayınladığı hikayelerle itiraflarda bulunan Brooklyn Beckham, anne ve babasını hedefe koydu.

'AİLEM DÜĞÜNÜMDEN ÖNCE BİLE İLİŞKİMİ SABOTE ETMEYE ÇALIŞTI'

Brooklyn Beckham'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yıllardır sessiz kaldım ve bu konuları özel tutmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ne yazık ki ebeveynlerim ve onların ekibi basına gitmeye devam etti ve bu da beni kendim için konuşmak ve yazılan yalanların yalnızca bir kısmı hakkında gerçeği anlatmak zorunda bıraktı.

Ailemle barışmak istemiyorum. Kontrol edilmiyorum; hayatımda ilk kez kendim için ayağa kalkıyorum.

Hayatım boyunca ebeveynlerim, ailemizle ilgili basında anlatılan hikâyeleri kontrol etti. Gösterişli sosyal medya paylaşımları, yapmacık ilişkiler ve aile etkinlikleri, doğduğumdan beri hayatımın bir parçası oldu. Son zamanlarda, kendi imajlarını korumak için masum insanların zararına olacak şekilde medyada sayısız yalanı yerleştirmek için ne kadar ileri gittiklerine kendi gözlerimle tanık oldum. Ama inanıyorum ki gerçek er ya da geç ortaya çıkar.

Ailem, düğünümden önce bile ilişkimi sabote etmeye çalıştı ve bu hiç durmadı. Annem, Nicola’nın tasarımını çok sevmesine rağmen, düğüne sadece 11 gün kala elbisesini iptal etti ve onu acilen yeni bir elbise bulmaya zorladı.

'O GÜNDEN SONRA BANA HİÇ ESKİSİ GİBİ DAVRANMADILAR'

Büyük günümüze haftalar kala, ailem defalarca baskı yaptı ve soyadım üzerindeki haklarımı devretmem için bana rüşvet teklif etmeye çalıştı. Bu, beni, eşimi ve gelecekteki çocuklarımızı doğrudan etkileyecek bir durumdu. Anlaşmanın şartlarının başlatılması için düğünden önce imza atmam konusunda ısrar ettiler. İmzalamadığım için düğün ödemelerini tuttular ve o günden sonra bana hiç eskisi gibi davranmadılar.

'ANNEMLE DANS ETMEK ZORUNDA BIRAKILDIM'

Düğün hazırlıkları sırasında annem, Nicola’ya “kötü” demeye kadar gitti ve masamıza hem benim dadım Sandra’yı hem de Nicola’nın dadısını oturttu. İkisinin de eşleri yoktu. Her iki ebeveynimin masaları da bizim masamızın hemen yanındaydı.

Düğünümüzden bir gece önce ailemin bazı üyeleri, Nicola’nın “kanımızdan olmadığı” ve “aileye yakışmadığı” yönünde konuşmalar yaptı. Ben ailem için ayağa kalkmaya başladığım andan itibaren, hem özelde hem de kamuoyu önünde ebeveynlerimden bitmek bilmeyen saldırılar gördüm. Erkek kardeşlerim bile sosyal medyada bana saldırmaları için üzerime gönderildi ve sonunda beni tamamen engellediler.

Geçtiğimiz yaz, ilk dansımı eşimle yapmam planlanmışken, annem sahneyi ele geçirdi. 500 davetlinin önünde, romantik bir an olması gereken yerde, annemle dans etmek zorunda bırakıldım. Herkesin önünde uygunsuz şekilde dans etti. Hayatımda hiç bu kadar rahatsız ya da aşağılanmış hissetmemiştim.

Düğün yeminlerimizi yenilemek istedik, böylece bize mutluluk getiren anılar yaratabilelim; kaygı ve utanç değil.

'ÖNCE BECKHAM MARKASI GELİYOR'

Eşim, ailem tarafından sürekli olarak saygısızlığa maruz kaldı; ne kadar birlikte olmaya çalışsak da bu hiç değişmedi. Annem, geçmişte hayatımda yer almış kadınları tekrar tekrar hayatımıza davet etti. Bu, açıkça bizi rahatsız etmek amacıyla yapıldı.

Buna rağmen, babamın doğum günü için Londra’ya gittik ve onunla kaliteli zaman geçirmek isterken bir hafta boyunca otel odamızda görmezden gelindik. Tüm girişimlerimiz reddedildi; ancak babamın yüzlerce davetlinin ve kameraların olduğu büyük doğum günü partisine katılmamız şartıyla görüşmeyi kabul etti. Sonunda beni görmeyi kabul ettiğinde ise tek şartı Nicola’nın davetli olmamasıydı. Bu benim için büyük bir aşağılanmaydı.Daha sonra Los Angeles'a gittiğimde ise beni hiç görmek istemediler.

Ailem, her şeyin üzerinde kamuoyu görünürlüğünü ve reklam anlaşmalarını tutuyor. Önce “Beckham markası” geliyor. Aile sevgisi, sosyal medyada ne kadar paylaşım yaptığınıza ya da profesyonel sorumluluklarınız pahasına bir aile fotoğrafı için her şeyi bırakıp bırakmadığınıza göre ölçülüyor.

Yıllar boyunca her defilede, her partide ve her basın etkinliğinde “mükemmel aile” görüntüsünü desteklemek için elimizden geleni yaptık. Ancak LA yangınları sırasında yerinden edilmiş köpekleri kurtarmak için annemden destek istediğim tek anda, annem bunu reddetti.

'TEK İSTEDİĞİMİZ HUZUR, MAHREMİYET VE MUTLULUK'

Eşimin beni kontrol ettiği yönündeki anlatı tamamen tersidir. Hayatımın büyük bölümünde ebeveynlerim tarafından kontrol edildim. Aşırı kaygı içinde büyüdüm. Hayatımda ilk kez, ailemden uzaklaştığımdan beri bu kaygı yok oldu. Her sabah seçtiğim hayat için şükrederek uyanıyorum ve huzur buldum.

Eşimle birlikte, görüntüye, basına ya da manipülasyona göre şekillenen bir hayat istemiyoruz. Tek istediğimiz; bizim ve gelecekteki ailemiz için huzur, mahremiyet ve mutluluk."