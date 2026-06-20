2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda oynanan Hollanda-İsveç karşılaşması tarihi bir ana sahne oldu.
BROBBEY İLK YARIYA DAMGA VURDU
Houton'da oynanan kritik mücadelede ilk yarıda Premier Lig'de Sunderland forması giyen 24 yaşındaki forvet Brian Brobbey damgasını vurdu.
HOLLANDA İKİ FARKLI ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI
Brobbey henüz 5. dakikada Hollanda'yı öne geçirirken 17'de farkı ikiye çıkararak üst üste attığı gollerle İsveç'e karşı harika bir ilk yarı performansına imza attı.
DÜNYA KUPASI'NDA 100 GOL BARAJINI GEÇEN 8. ÜLKE OLDU
Brobbey'nin golleriyle devreye 2-0 önde giren Hollanda aynı zamanda adını Dünya Kupası'nda '100'ler Kulübü'ne de yazdırdı.
Hollanda, İsveç maçıyla birlikte Dünya Kupası tarihinde 100 gol barajını geçen 8. ülke oldu.
Dünya Kupası'nda 100 gol barajını geçen 8 ülke şu şekilde:
1. Brezilya - 237
2. Almanya -232
3. Arjantin -194
4. Fransa - 175
5. İtalya - 174
6. İspanya - 148
7. İngiltere - 105
8. Hollanda - 100