Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in

Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in

Çekya'nın Brno kentindeki tarihi Masaryk Pisti'nde düzenlenen Çekya Grand Prix'si, Moto3 kategorisinde nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

Kaynak: AA
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Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 1

Çekya'nın Brno kentindeki Masaryk Pisti'nde düzenlenen Çekya Grand Prix'sinde Red Bull KTM Ajo takımının İspanyol Moto3 pilotu Brian Uriarte mücadele etti.

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Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 2

Çekya'nın Brno kentindeki Masaryk Pisti'nde düzenlenen Çekya Grand Prix'sinde CFMOTO Aspar Team takımının İspanyol Moto3 pilotu Maximo Quiles mücadele etti.

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Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 3
3 16
Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 4

Çekya'nın Brno kentindeki Masaryk Pisti'nde düzenlenen Çekya Grand Prix'sinde Red Bull KTM Ajo takımının İspanyol Moto3 pilotu Brian Uriarte mücadele etti.

4 16
Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 5
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Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 6
6 16
Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 7
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Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 8

Çekya'nın Brno kentindeki Masaryk Pisti'nde düzenlenen Çekya Grand Prix'sinde FRINSA MT Helmets MSI takımının Malezyalı Moto3 pilotu Hakim Danish mücadele etti.

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Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 9
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Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 10
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Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 11
11 16
Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 12
12 16
Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 13

Çekya'nın Brno kentindeki Masaryk Pisti'nde düzenlenen Çekya Grand Prix'sinde üçüncü olan CFMOTO Aspar Team takımının İspanyol pilotu Maximo Quiles, yarışın ardından podyumda kutlama yaptı.

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Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 14

Çekya'nın Brno kentindeki Masaryk Pisti'nde düzenlenen Çekya Grand Prix'sinde ikinci olan Red Bull KTM Ajo takımının İspanyol Moto3 pilotu Brian Uriarte, yarışın ardından podyumda kutlama yaptı.

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Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 15

Çekya'nın Brno kentindeki Masaryk Pisti'nde düzenlenen Çekya Grand Prix'sinde birinci olan FRINSA MT Helmets MSI takımının Malezyalı Moto3 pilotu Hakim Danish, yarışın ardından podyumda kutlama yaptı.

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Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in - Resim: 16

Çekya'nın Brno kentindeki Masaryk Pisti'nde düzenlenen Çekya Grand Prix'sinde birinci olan FRINSA MT Helmets MSI takımının Malezyalı Moto3 pilotu Hakim Danish, ikinci olan Red Bull KTM Ajo takımının İspanyol pilotu Brian Uriarte ve üçüncü olan CFMOTO Aspar Team takımının İspanyol pilotu Maximo Quiles yarışın ardından podyumda poz verdi.

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