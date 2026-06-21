Brno’da Moto3 heyecanı: Podyumun zirvesi Hakim Danish’in

Çekya'nın Brno kentindeki Masaryk Pisti'nde düzenlenen Çekya Grand Prix'sinde birinci olan FRINSA MT Helmets MSI takımının Malezyalı Moto3 pilotu Hakim Danish, ikinci olan Red Bull KTM Ajo takımının İspanyol pilotu Brian Uriarte ve üçüncü olan CFMOTO Aspar Team takımının İspanyol pilotu Maximo Quiles yarışın ardından podyumda poz verdi.