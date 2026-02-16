İsrail’in Gazze’de 2 yılı aşkın süredir devam eden saldırılarında, sağlanan ateşkese rağmen, 70 bini aşkın sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda Gazze yerle bir olurken milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerlerinden edilen sivillerden bazıları geri dönse de ortaya çıkan tablo saldırıların ‘soykırım’ noktasına ulaştığını gösterdi. Uluslararası Adalet Divanı Gazze’deki insanlık dışı saldırılar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Tel Aviv yönetimindeki bazı aşırı sağcı bakanlar Gazze’deki sivillerin sürgün edilmesi gerektiğini savunuyordu.

DÜNYACA ÜNLÜ MÜZE SKANDAL KARARA İMZA ATTI

İsrail’in saldırıları tepki çekmeye devam ederken dünyaca ünlü British Museum’dan skandal bir karar geldi. Söz konusu karar ile müze bazı Orta Doğu sergilerinden ‘Filistin’ adını çıkardı.

Müze, İsrail yanlısı ‘UK Lawyers for Israel’ adlı grubun talebi üzerine ‘Filistin’ adını Mısır ve Fenike sergilerinden çıkardı. Söz konusu grup, müzeye yazdığı mektupta sergilerde "Filistin" teriminin kullanılmasının "İsrail ve Yahudea krallıklarını silme ve İsrailoğullarının ve Yahudi halkının kökenlerini yanlış bir şekilde Filistin'den kaynaklanıyormuş gibi yeniden çerçeveleme" gibi birleşik bir etkiye sahip olduğunu savundu.

Grup özellikle MÖ 1700-1500 yıllarını kapsayan sergilerdeki etiketlerde Doğu Akdeniz kıyısının "Filistin" olarak adlandırılmasına ve Hyksos halkının "Filistin kökenli" olarak tanımlanmasına itiraz etti.

Bu etiketler artık "Kenan" ve "Kenan kökenli" olarak değiştirildi.

MÜZEDEN AÇIKLAMA GELDİ

British Museum sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz kıyı şeridiyle ilişkilendirilen en eski isimlerden biri olan bu terimin, "güney Levant için uygun" olmasının ancak M.Ö. ikinci binyılın sonlarına doğru gerçekleştiğini söyledi.

Sözcü, "Örneğin Gazze, Batı Şeria, İsrail, Ürdün gibi modern sınırları gösteren haritalarda BM terminolojisini kullanıyoruz ve uygun yerlerde 'Filistinli' ifadesini kültürel veya etnografik bir tanımlayıcı olarak kullanıyoruz” dedi.

Skandal karara itiraz eden akademisyenler, söz konusu hamlenin Filistin adının tarihten silinmesi için atılan bir adım olduğunun altını çizdi. Akademisyenler, bu hamlenin İsrail’in Filistin halkına uygulamaya çalıştığı soykırımın bir parçası olarak değerlendirdi.

BENZER KARARLAR BAŞKA KURUMLARDAN DA GELMEDİ

İngiltere’deki dünyaca ünlü müzenin aldığı karar Filistin adının ortadan kaldırılması için alınan ilk karar değil. Ülkede İsrail yanlısı grupların baskısı ile benzer hamleler yapıldı. Dünyaca ünlü ansiklopedi Britannica, çocuklar için çıkardığı özel baskıda tarihi bir haritadan Filistin adını çıkardı.

Ülkedeki Açık Ünüversite (OU), "antik Filistin" terimini gelecekteki öğrenim materyallerinden kaldırma ve mevcut içeriğe, yeni "sorunlu" olduğu gerekçesiyle uyarılar ekledi.

Ayrıca Londra'daki Chelsea ve Westminster hastanesi, Gazze'deki okul çocukları tarafından tasarlanan bir sanat eserini kaldırdı. Yapılan açıklamada söz konusu kararın ‘bir hastanın şikayeti’ ile alındığı iddia edilse de sonrasında bunun İsrail yanlısı bir gurubun baskısı ile gerçekleştiği ortaya çıktı.

Avrupa Hukuk Destek Merkezi tarafından derlenen ve yakında yayınlanacak bir veri tabanı, Ocak 2019 ile Ağustos 2025 tarihleri ​​arasında İngiltere'de Filistinlilere yönelik 900 baskı olayını belgeliyor.