Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Britanya Grand Prix'si sprint yarışında Mercedes AMG pilotu Kimi Antonelli zafere ulaştı.
Silverstone Pisti'nde koşulan sprint yarışında damalı bayrağı ilk sırada gören Antonelli, Mercedes'e önemli puanlar kazandırdı.
HAMİLTON PODYUMDA YER ALDI
Ferrari pilotu Lewis Hamilton ikinci olurken, McLaren sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı alarak podyumu tamamladı.
İLK 8 SIRA
Britanya Grand Prix'si sprint yarışında ilk 8 sıra şu şekilde oluştu:
Kimi Antonelli (Mercedes AMG)
Lewis Hamilton (Ferrari)
Lando Norris (McLaren)
George Russell (Mercedes AMG)
Charles Leclerc (Ferrari)
Max Verstappen (Red Bull)
Oscar Piastri (McLaren)
Liam Lawson (Racing Bulls)