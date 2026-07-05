Britanya GP'de dramatik son: Silverstone'da kaos dolu yarışı Leclerc kazandı

'EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK'

Charles Leclerc ise zafer sonrası duygularını şu şekilde paylaştı:

"İnanılmaz bir duygu. Ne yazık ki, belki de hayal ettiğim gibi bir son olmadı, ancak özellikle zorlu geçen son birkaç hafta sonundan sonra, araca tekrar o hissi kazandırmak için harcadığımız tüm emeğin karşılığını almak harika bir duygu."