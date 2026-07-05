2026 Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde zafer Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu.
Britanya GP'de dramatik son: Silverstone'da kaos dolu yarışı Leclerc kazandı
2026 Formula 1 Britanya Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı. Silverstone'da pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, aldığı 5 saniye cezasına rağmen podyuma çıkarken sprint yarışının galibi Kimi Antonelli ise yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle ilk 10'a geriledi.Furkan Çelik
Silverstone Pisti'nde koşulan 52 turluk mücadelede baştan sona üstün bir performans sergileyen Leclerc, damalı bayrağı ilk sırada görerek önemli bir galibiyet elde etti.
FERRARI İLK VİRAJDA ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, startta liderliğini korusa da Ferrari pilotları ilk virajlarda büyük atak yaptı.
Charles Leclerc liderliği ele geçirirken takım arkadaşı Hamilton ikinci sıraya yerleşti. Ferrari, yarışın henüz başında kontrolü tamamen eline aldı.
HAMILTON'A ERKEN START CEZASI
Yarışın ilk bölümü hareketli geçti. FIA incelemesi sonucunda Lewis Hamilton'un erken start yaptığı tespit edildi ve İngiliz pilota 5 saniye zaman cezası verildi. Buna rağmen deneyimli pilot yarış boyunca mücadeleyi bırakmadı ve podyum yarışının içinde kalmayı başardı.
ANTONELLI'NİN YARIŞI SORUNLARLA GEÇTİ
Sprint yarışının galibi Kimi Antonelli uzun süre ikinci sırada ilerlese de ikinci pit stopunun ardından aracında yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle temposunu kaybetti. Ön kanadının değiştirilmesine rağmen problemler devam eden genç pilot, peş peşe sıra kayıpları yaşadı.
VERSTAPPEN PODYUM ŞANSINI KAYBETTİ
Podyum mücadelesi veren Max Verstappen ise yarışın bitimine dört tur kala yaptığı hatayla çakıl havuzuna saplandı ve yarış dışı kaldı.
Hollandalı pilotun kazasının ardından güvenlik aracı piste girerken mücadele güvenlik aracı arkasında sona erdi.
LECLERC KAZANDI, RUSSELL İKİNCİ OLDU
Güvenlik aracı periyodunda yapılan son pit stopların ardından George Russell ikinci sıraya yükselmeyi başarırken, Lewis Hamilton kendi evindeki yarışta üçüncülüğü elde etti.
'CHARLES DAHA HIZLIYDI'
Hamilton evinde yaşadığı hayal kırıklığı sonrası şöyle konuştu:
"Bugün istediğim performansı sergileyemedim. Startta erken davrandım ve beş saniyelik ceza aldım... ama Charles'ın hızı daha yüksekti,"
'EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK'
Charles Leclerc ise zafer sonrası duygularını şu şekilde paylaştı:
"İnanılmaz bir duygu. Ne yazık ki, belki de hayal ettiğim gibi bir son olmadı, ancak özellikle zorlu geçen son birkaç hafta sonundan sonra, araca tekrar o hissi kazandırmak için harcadığımız tüm emeğin karşılığını almak harika bir duygu."