Dünyanın en eski ve en prestijli ansiklopedilerinden Britannica, çocuklara yönelik eğitim materyallerinde İsrail’i kaldırdı. Britannica Kids baskısında yayımlanan bir haritada İsrail ismine yer verilmedi, haritada yalnızca "Filistin" ifadesi kullanıldı.

İngiltere merkezli hukuk lobi grubu UK Lawyers for Israel tarafından gündeme getirilen olayda Britannica, haritada, İsrail Devleti ile Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze arasında herhangi bir ayrım yapmadı.

İSRAİL HARİTAYA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Netanyahu yönetimi Britannica’nın ABD’deki yayıncılarına resmi mektup göndererek acil düzeltme talep etti.

Mektupta, "Filistin" olarak gösterilen alanın, uluslararası alanda İsrail olarak tanınan tüm bölgeyi kapsadığı ileri sürüldü. Haritanın, Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki tüm coğrafyayı Filistin olarak tanımladığı ifade edildi.

"NEHİRDEN DENİZE"

UK Lawyers for Israel, söz konusu haritanın “nehirden denize” söylemiyle örtüştüğünü savundu. Harita açıklamasında yer alan "Filistin adı Orta Doğu’daki bir bölgeyi ifade eder. Bu bölge Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında yer alır" ifadesi eleştirilerin odağına yerleşti.

Britannica’nın çocuklar için yayımladığı başka kaynaklarda da Filistin’in sınırları kesin olmayan geleneksel bir bölge olarak tanımlandığı görüldü.

Tanımda, Filistin’in doğuda Ürdün Nehri’nden batıda Akdeniz’e, kuzeyde Lübnan sınırından güneyde Akabe Körfezi’ne kadar uzandığı ifadeleri yer aldı.

BRİTANNİCA GERİ ADIM ATTI

Telegraph gazetesinin başvurusu sonrası tartışmalı Filistin haritası Britannica’nın internet sitesinden kaldırıldı. İçerikte değişikliğe gidildi ve bölge tanımına "Bugün İsrail Devleti, Batı Şeria ve Gazze Şeridi bu alan içinde yer almaktadır" ifadesi eklendi.

Tartışmayı başlatan isim ise Londra’da yaşayan çocuk kitabı yazarı ve editörü Shari Black oldu. Kasım 2024’te Britannica’ya resmi şikayette bulunan Black, çocuklara yönelik içeriklerde doğruluğun hayati olduğunu söyledi.

Black, saygın bir ansiklopedide tarihsel gerçeklerle uyuşmayan içeriklere yer verilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Britannica yönetimi, eleştirilerin inceleneceğini duyurdu. Baş editör Theodore Pappas, kurumun 250 yılı aşkın süredir dengeli ve denetimli içerik üretme geleneğine sahip olduğunu söyledi.