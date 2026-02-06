NETFLİX FENOMENİ GERİ DÖNÜYOR

Netflix’in dönem dizisi Bridgerton’ın 4. sezonu izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yeni sezonun ikinci kısmı 26 Şubat’ta yayınlanacak ve hikâye önemli karakterlerle yeni derinlikler kazanacak.

BENEDICT BRIDGERTON’IN MERKEZDE OLDUĞU SEZON

Yeni sezonda odak karakter, ailenin ikinci oğlu Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Violet Bridgerton’un düzenlediği maskeli baloda gizemli bir kadınla tanışan Benedict’in hikayesi bu sezonun merkezine yerleşiyor.

Maske ardındaki bu figür, izleyicilere yeni sezonda sürprizlerle dolu bir aşk ve sosyete oyunu sunuyor.

SOPHIE BAEK: BEKLENMEDİK SÜRPRİZ

Maskeli baloda Benedict’in karşısına çıkan Sophie Baek (Yerin Ha), Gümüşler İçindeki Kadın olarak tanıtılan karakter. Evans ailesinin hizmetçisi olan Sophie’nin sosyeteye adım atışı, dizide yeni bir hikâye çizgisi ortaya koyuyor.

AİLE BAĞLARI VE ESKİ YÜZLER

Sezon boyunca, diğer Bridgerton üyeleri de güçlü hikaye paylaşımlarıyla izleyiciyle buluşuyor:

Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) , çocuklarının hayatlarındaki değişikliklerle yüzleşirken kendi iç dünyasını da keşfediyor.

Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) , olgunlaşmış sorumlulukları ve aşk ilişkileriyle dikkat çekiyor.

Colin ve Penelope Bridgerton, evlilik ve aile ilişkileri üzerinden yeni dinamizm kazanıyor.

YENİ KARAKTERLERLE GENİŞLEYEN SOSYETE

Dizide bu sezon Francesca Stirling, Lady Araminta Gun ve Rosamund Li gibi karakterler de bulunuyor. Sosyetede güç, aşk ve statü dengelerinin karmaşık ilişkileri üzerinden yeni sezon, izleyicilere zengin bir karakter ağı sunuyor.

26 ŞUBAT’A DOĞRU GERİ SAYIM

Yeni sezona dair paylaşılan karakter galerisi, geçmişten tanıdık simalar ve taze yüzlerle dolu. Mayfair’in sosyete dünyasında renkli ve duygusal bir sezon bizi bekliyor.