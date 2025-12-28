Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Copacabana Plajı açıklarında korkutan bir uçak kazası meydana geldi.
Plaj güvenlik kamerası görüntülerine göre dün yerel saatle 12.30'da gerçekleşen kazada, bir reklam şirketine ait Cessna 170A tipi hafif hava aracı plajdaki insanların gözleri önünde denize çakıldı.
Yetkililer, kazanın hemen ardından itfaiye ekiplerinin şişme botlar, jet ski, dalgıçlar ve helikopter desteğiyle kurtarma operasyonu başlattığını açıkladı.
Kurtarma çalışmaları sonucunda pilotun cansız bedenine ulaşıldı; enkazdan çıkarılan naaş kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.
Yetkililer, kazanın sebebini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldığını duyurdu.