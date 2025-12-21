Brezilya, Venezuela'ya yönelik olası askeri müdahalenin "felakete" yol açacağını uyardı. İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre Lula da Silva, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) Zirvesi'nde, ABD'nin Venezuela açıklarında düzenlediği askeri operasyonlar hakkında konuştu.

ABD'nin Venezuela açıklarında uyguladığı hava ve deniz ablukasına işaret eden Lula da Silva, "Falkland Savaşı'ndan 40 yıl sonra, kıta bir kez daha bir gücün askeri varlığıyla tehdit ediliyor." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale tehditlerinin hayata geçirilmesi halinde bunun "insani felakete" yol açabileceği uyarısında bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 18 Aralık'ta da bölgede olası savaşın önlenmesi amacıyla ABD ile Venezuela arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için arabulucu olabileceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu.

Venezuela, ülke açıklarında petrol tankerine el koyan ABD'yi "korsanlıkla" suçlamış, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine resmi mektup göndermişti.