Kaynak: AA

Arjantin merkezli yayın organı Infobae'ye konuşan Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Milei'nin Sao Paulo'da Lula da Silva ile Yüksek Mahkeme Yargıcı Moraes'i hedef alan açıklamalarını yorumladı.



Vieira, "Bu, 200 yılı aşkın ikili ilişkilerde eşi benzeri görülmemiş bir provokasyondur. (Milei) Brezilya'ya parti içi bir etkinliğe katılmak üzere özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Açıklamaları saldırgandı, iç işlerimize müdahale niteliği taşımasının yanı sıra yalnızca Devlet Başkanı Lula'ya ve yargıya değil, demokratik kurumlarımıza ve Brezilya halkına da hakaret içeriyordu." dedi.

Milei'nin açıklamalarının iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini belirten Vieira, "Ne içerideki ne de dışarıdaki aşırı sağın sözcüleri gözümüzü korkutamaz. Devlet Başkanı Lula'nın da belirttiği gibi, hiç kimse yalanlarla Brezilya'yı yenemez." ifadelerini kullandı.



Ayrıca Brezilya Maliye Bakanı Dario Durigan ise Brezilya basınına yaptığı açıklamada, Milei'yi "palyaço" olarak tanımlayarak, Arjantin ekonomisinin "çok kötü" durumda olduğunu iddia etti.



Milei'nin Arjantinlilerin dikkatini başka yöne çevirmeye çalıştığını belirten Durigan, "Arjantin'in ülke riski, kamu borcu ve enflasyonu çok daha yüksekken, o palyaço Arjantin Devlet Başkanı (Milei) Brezilya'ya gelip ülkemiz hakkında konuştu." dedi.