Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Brezilya’da Van rüzgarı: Ringde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü geldi

Brezilya’da Van rüzgarı: Ringde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü geldi

Brezilya'da düzenlenen prestijli FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'na Muay Thai kategorisinde katılan Vanlı milli sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Kaynak: İHA
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Brezilya’da Van rüzgarı: Ringde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü geldi - Resim: 1

Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'na Van’dan katılan Muhammed Karayılan dünya ikincisi, Gizem Nur Tatlı ise dünya üçüncüsü oldu.

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Brezilya’da Van rüzgarı: Ringde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü geldi - Resim: 2

Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'na muay thai kategorisinde katılan Muhammed Karayılan dünya ikincisi, Gizem Nur Tatlı ise dünya üçüncüsü oldu. Uluslararası arenada Türkiye’yi ve Van’ı başarıyla temsil eden sporcular, kazandıkları madalyalarla büyük bir gurur yaşattı.

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Brezilya’da Van rüzgarı: Ringde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü geldi - Resim: 3

Müsabakaların ardından elde edilen başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan Muay Thai Van İl Temsilcisi Önder Şahin, sporcularını başarılarından dolayı tebrik etti. Şahin, Van'ın dövüş sporlarındaki potansiyelini dünyaya kanıtlayan milli sporcuların başarılarının artarak devam edeceğini vurguladı.

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Brezilya’da Van rüzgarı: Ringde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü geldi - Resim: 4

Sporcuların Brezilya'da sergilediği üstün performanstan büyük bir gurur duyduklarını ve bu başarının uzun soluklu bir emeğin ürünü olduğunu belirten Önder Şahin, "Brezilya gibi uzak ve zorlu bir coğrafyada, dünya genelinden yüzlerce elit sporcunun katıldığı böylesine prestijli bir şampiyonada ay-yıldızlı bayrağımızı kürsüye taşımak bizler için çok büyük bir onurdur. Muhammed Karayılan ve Gizem Nur Tatlı, ringde son saniyeye kadar muazzam bir mücadele örneği sergilediler. Elde edilen dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü dereceleri, hem ülkemiz hem de Van'ımız adına tarihi bir başarıdır. Van'ın dövüş sporlarındaki potansiyelini ve gücünü bir kez daha dünyaya kanıtlayan milli sporcularımızı, bu başarılarda büyük emeği olan Bölge Başkan Yardımcımız Dr. Sinan Ağlar ve antrenörlerimiz ile arkalarındaki gizli kahramanlar olan ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizindir; Van'da muay thai branşını daha da ileriye taşımak ve yeni dünya şampiyonları yetiştirmek için inançla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Brezilya’da Van rüzgarı: Ringde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü geldi - Resim: 5
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Brezilya’da Van rüzgarı: Ringde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü geldi - Resim: 6
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