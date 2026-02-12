Brezilya'da Eyalet Şampiyonası yarı final rövanş maçında Moto Club ile IAPE arasında oynanan karşılaşmanın son dakikalarında saha karıştı.

İlk maçı 2-1 kaybeden Moto Club rövanşta da IAPE karşısında son dakikalara 2-0 geride girdi.

Takımlarının kaybetmesine sinirlenen Moto Club taraftarları sahaya atlayarak IAPE'li oyunculara saldırdı.

Bazı futbolcular taraftarların saldırısına karşılık verirken polis ekipleri biber gazı kullanarak olaya müdahale etti. Yaşananlar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Maç, çıkan bu olay sonrasında yarıda kalsa da IAPE final biletini garantiledi.