Brezilya'nın Sao Paulo metropol bölgesindeki bir kimya fabrikasında öğle saatlerinde patlama meydana geldiği ifade edildi. Yetkililer, fabrikada üst üste üç patlama olduğunu kaydederek, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiğini açıkladı. Patlamanın ardından çevreye yayılan zehirli duman nedeniyle fabrika yakınında yaşayan 150 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Brezilya'da kimya fabrikasında patlama
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: DHA
Brezilya'nın Sao Paulo bölgesindeki bir kimya fabrikasında patlama oldu.
Çok Okunanlar