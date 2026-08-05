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Kaynak: DHA

Brezilya'nın Sao Paulo metropol bölgesindeki bir kimya fabrikasında öğle saatlerinde patlama meydana geldiği ifade edildi. Yetkililer, fabrikada üst üste üç patlama olduğunu kaydederek, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiğini açıkladı. Patlamanın ardından çevreye yayılan zehirli duman nedeniyle fabrika yakınında yaşayan 150 kişinin tahliye edildiği bildirildi.