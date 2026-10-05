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Kaynak: AA

Brezilya’da 158,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kritik devlet başkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçları resmiyet kazandı. Brezilya’nın resmi haber ajansı Agência Brasil verilerine göre; oyların yüzde 99,99’unun sayımı tamamlandı.

Geçerli oyların yüzde 50’sinden fazlasını alan aday çıkmaması nedeniyle seçim resmen ikinci tura kaldı. Seçim sonuçlarına göre ilk iki adayın oy oranları ve aralarındaki fark şu şekilde gerçekleşti:

Flávio Bolsonaro (Liberal Parti): Yüzde 47,03

Luiz Inácio Lula da Silva (İşçi Partisi): Yüzde 45,16

Oy Farkı: Flávio Bolsonaro, rakibi Lula'ya yaklaşık 2,2 milyondan fazla oy fark attı.

DEV YARIŞ 25 EKİM'DE DÜĞÜMLENECEK

Seçim mevzuatı gereği hiçbir adayın ilk turda mutlak çoğunluğa ulaşamaması üzerine halk 25 Ekim tarihinde yeniden sandık başına gidecek. İkinci tur oylamasında ilk turun en yüksek oyunu alan iki ismi; mevcut Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu sağcı senatör Flávio Bolsonaro karşı karşıya gelecek.

SİYASİ VE EKONOMİK GERİLİMLERİN GÖLGESİNDE SANDIK MESAİSİ

Brezilya halkı yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işleminde sadece yeni devlet başkanını seçmekle kalmadı. Seçmenler aynı zamanda:

513 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı,

81 sandalyeli Senato’nun üçte ikisini oluşturan 54 sandalye,

Eyalet valileri ve eyalet yasama organlarının yeni üyeleri için de tercihlerini sandığa yansıttı.

Seçim süreci; derin ekonomik endişeler, yolsuzluk tartışmaları ve ABD’nin seçim sürecine müdahale ettiği yönündeki karşılıklı iddia ve suçlamaların gölgesinde tamamlandı.