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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda yer almasına rağmen sakatlığı nedeniyle Fas ve Haiti maçlarını Neymar grubunda son karşılaşmasında İskoçya'ya karşı forma giyebilir.

ANCELOTTI NEYMAR BEKLENTİSİNİ DOĞRULADI

New Jersey'deki Columbia Park Eğitim Tesisi'nde antrenman yaparken görüntülenen Neymar ile ilgili Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, Neymar'ın İskoçya maçında forma giyebilecek durumda olduğunu doğruladı. Milli takım kadrosuna seçilmesiyle Brezilya'da büyük yankı uyandıran Neymar'ın grubun son maçında süre alması bekleniyor.

Brezilya 26 Haziran'da İskoçya ile karşı karşıya gelecek.