TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Batman Petrolspor’da kadro planlaması sürüyor.

İlk olarak Yeniçağ’ın geçtiğimiz Nisan ayında duyurduğu Benny transferini gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, bir transfere daha imza attı.

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Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo forması giyen 31 yaşındaki stoper Matheus Doria'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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TÜRKİYE'DE FORMA GİYDİ

Deneyimli isim bu sezon takımıyla 24 maça çıkarken 2 de gol attı. Öte yandan Doria, daha önce 2018-19 sezonunun 2. yarısında Yeni Malatyaspor'da da forma giymişti.

Malatya ekibiyle 9 maça çıkan savunmacı 1 de gol atmıştı.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNADI

Doria, 2013 yılının Nisan ayında Brezilya'nın Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında ülkesi adına sahaya çıkmıştı.

Brezilya müsabakayı 4-0 kazanmayı başarmıştı.

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