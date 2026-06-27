TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Batman Petrolspor’da kadro planlaması sürüyor.
İlk olarak Yeniçağ’ın geçtiğimiz Nisan ayında duyurduğu Benny transferini gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, bir transfere daha imza attı.
Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo forması giyen 31 yaşındaki stoper Matheus Doria'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
TÜRKİYE'DE FORMA GİYDİ
Deneyimli isim bu sezon takımıyla 24 maça çıkarken 2 de gol attı. Öte yandan Doria, daha önce 2018-19 sezonunun 2. yarısında Yeni Malatyaspor'da da forma giymişti.
Malatya ekibiyle 9 maça çıkan savunmacı 1 de gol atmıştı.
BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNADI
Doria, 2013 yılının Nisan ayında Brezilya'nın Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında ülkesi adına sahaya çıkmıştı.
Brezilya müsabakayı 4-0 kazanmayı başarmıştı.