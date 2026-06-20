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2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda ilk maçında Fas ile 1-1 berabere kalan Brezilya, ikinci karşılaşmasında Haiti ile karşı karşıya geldi.

Philadelphia'da oynanan mücadelede rakibine büyük üstünlük kuran Brezilya, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk zaferini elde etti.

Bu sonucun ardından Carlo Ancelotti'nin öğrencileri puanını 4'e yükseltirken, Haiti ikinci maçından da puansız ayrıldı.

MATHEUS CUNHA VE VINICIUS İLK YARIDA MAÇI ÇÖZDÜ

İlk maçta yedek soyunan ve dört yıl önceki Dünya Kupası kadrosunda yer alamayan Matheus Cunha, Haiti karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve teknik heyetin güvenini boşa çıkarmadı.

⚽ Brezilya, Haiti karşısında perdeyi açtı! Vinicius’un vuruşunu Cunha tamamladı! pic.twitter.com/GVgcd2HWYl — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026

Karşılaşmanın 23. dakikasında Vinicius Junior'un çektiği şutta kaleciden seken topu tamamlayan 27 yaşındaki forvet, Brezilya'yı öne geçiren isim oldu.

⚽ Matheus Cunha yine sahnede! Vinicius’un pasında sol ayağıyla harika bitirdi! pic.twitter.com/5A9XJJa4uH — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026

Brezilya baskısını sürdürürken sahneye bir kez daha Vinicius Junior ve Matheus Cunha ikilisi çıktı.

36. dakikada Vinicius'un servisinde topu ağlara gönderen Cunha, kendisinin ikinci, takımının ise ikinci golünü attı.

Brezilya böylece ilk yarı bitmeden maçın kontrolünü tamamen eline geçirdi.

İlk iki golün hazırlayıcısı olan Vinicius Junior, devre arasına saniyeler kala bu kez golünü attı.

⚽️ Paqueta’nın harika pasında Vini Jr. farkı 3’e çıkardı! pic.twitter.com/VNBR8mXFqR — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026

45+3. dakikada Lucas Paqueta'nın savunma arkasına gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Real Madridli yıldız, farkı üçe çıkararak ilk yarının skorunu belirledi.

RAPHINHA ŞOKU YAŞANDI

Brezilya'da ilk yarının son bölümünde sakatlanan Raphinha oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcunun genç isim Rayan dahil oldu.

BREZİLYA TARİHE GEÇEN İSTATİSTİĞİNİ GELİŞTİRDİ

İkinci yarıda skor avantajını koruyan Brezilya, tempoyu düşürmesine rağmen oyunun kontrolünü bırakmadı.

Bu sonuçla Sambacılar, Dünya Kupası tarihinde 41. kez bir maçta en az üç gol atma başarısı gösterdi.

Bu alanda turnuva tarihinin zirvesinde yer alan Brezilya, ayrıca grup aşamasında ilk kez 2002 Dünya Kupası'ndan bu yana bir maçta üç gol kaydetti.