2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya ile Fas, New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fas, 21. dakikada öne geçti. Brahim Diaz'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Saibari, kaleciyi aşırtan şık bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Brezilya-Fas maçında kazanan çıkmadı (Dünya Kupası C Grubu) - Resim : 1

Brezilya ise bu gole 32. dakikada cevap verdi. Vinicius Junior, ceza sahası sol çaprazından yaptığı etkili vuruşla skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki ekip de galibiyet golünü bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

BİR SONRAKİ MAÇLAR

C Grubu'nda Brezilya bir sonraki maçında Haiti ile karşılaşacak. Fas ise İskoçya karşısında sahaya çıkacak.

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