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2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya ile Fas, New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fas, 21. dakikada öne geçti. Brahim Diaz'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Saibari, kaleciyi aşırtan şık bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Brezilya ise bu gole 32. dakikada cevap verdi. Vinicius Junior, ceza sahası sol çaprazından yaptığı etkili vuruşla skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki ekip de galibiyet golünü bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

BİR SONRAKİ MAÇLAR

C Grubu'nda Brezilya bir sonraki maçında Haiti ile karşılaşacak. Fas ise İskoçya karşısında sahaya çıkacak.