Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Brezilya efsanesi Dunga’dan Türkiye yorumu: “Bir sonraki Dünya Kupası için…”

Brezilya efsanesi Dunga’dan Türkiye yorumu: “Bir sonraki Dünya Kupası için…”

1994 Dünya Kupası şampiyonu Brezilya’nın efsane kaptanı Carlos Dunga, A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’na erken veda etmesini değerlendirdi. Dunga, Türkiye’nin gelecek turnuva için daha iyi hazırlanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Diğer
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Brezilya efsanesi Dunga’dan Türkiye yorumu: “Bir sonraki Dünya Kupası için…” - Resim: 1

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Carlos Dunga, 2026 FIFA Dünya Kupası’yla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. New York New Jersey Stadı’nda konuşan Dunga, hem turnuvanın favorilerini değerlendirdi hem de A Milli Futbol Takımı hakkında önemli ifadeler kullandı.

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Brezilya efsanesi Dunga’dan Türkiye yorumu: “Bir sonraki Dünya Kupası için…” - Resim: 2

“İspanya ve Fransa favori”

1994 Dünya Kupası’nı Brezilya kaptanı olarak kazanan Dunga, 2026 Dünya Kupası’nın şampiyonluk favorileri arasında İspanya ve Fransa’yı gösterdi.

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Brezilya efsanesi Dunga’dan Türkiye yorumu: “Bir sonraki Dünya Kupası için…” - Resim: 3

Deneyimli futbol adamı, “İspanya ve Fransa gibi çok iyi ülkeler var. Arjantin o kadar iyi değil ama ben her zaman şans veririm.” dedi.

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Brezilya efsanesi Dunga’dan Türkiye yorumu: “Bir sonraki Dünya Kupası için…” - Resim: 4

Türkiye için dikkat çeken değerlendirme

A Milli Takım’ın turnuvaya erken veda etmesini de değerlendiren Dunga, yüksek beklentilerin hayal kırıklığını artırdığını söyledi.

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Brezilya efsanesi Dunga’dan Türkiye yorumu: “Bir sonraki Dünya Kupası için…” - Resim: 5

“Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Ama zamanla bunlar ortadan kalkıyor.” ifadelerini kullanan Brezilyalı efsane, Türkiye’nin geleceğe odaklanması gerektiğini vurguladı.

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Brezilya efsanesi Dunga’dan Türkiye yorumu: “Bir sonraki Dünya Kupası için…” - Resim: 6

“Bir sonraki Dünya Kupası’na daha iyi hazırlanmalı”

Dunga, ay-yıldızlı ekip için gelecek turnuvalara ilişkin de tavsiyelerde bulundu.

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Brezilya efsanesi Dunga’dan Türkiye yorumu: “Bir sonraki Dünya Kupası için…” - Resim: 7

“Türkiye’nin bir sonraki Dünya Kupası için daha iyi hazırlanması gerekiyor.” diyen Dunga, Türk futbolunun potansiyeline inandığını belirtti.

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Brezilya efsanesi Dunga’dan Türkiye yorumu: “Bir sonraki Dünya Kupası için…” - Resim: 8

Türk taraftarlarına teşekkür etti

Türkiye’de Brezilya futboluna gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Dunga, “Türkler, Brezilyalıları gerçekten çok seviyor. Buna Türkiye’de şahit oldum.” ifadelerini kullandı.

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