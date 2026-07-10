Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Carlos Dunga, 2026 FIFA Dünya Kupası’yla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. New York New Jersey Stadı’nda konuşan Dunga, hem turnuvanın favorilerini değerlendirdi hem de A Milli Futbol Takımı hakkında önemli ifadeler kullandı.
Brezilya efsanesi Dunga’dan Türkiye yorumu: “Bir sonraki Dünya Kupası için…”
1994 Dünya Kupası şampiyonu Brezilya’nın efsane kaptanı Carlos Dunga, A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’na erken veda etmesini değerlendirdi. Dunga, Türkiye’nin gelecek turnuva için daha iyi hazırlanması gerektiğini söyledi.Kaynak: Diğer
“İspanya ve Fransa favori”
1994 Dünya Kupası’nı Brezilya kaptanı olarak kazanan Dunga, 2026 Dünya Kupası’nın şampiyonluk favorileri arasında İspanya ve Fransa’yı gösterdi.
Deneyimli futbol adamı, “İspanya ve Fransa gibi çok iyi ülkeler var. Arjantin o kadar iyi değil ama ben her zaman şans veririm.” dedi.
Türkiye için dikkat çeken değerlendirme
A Milli Takım’ın turnuvaya erken veda etmesini de değerlendiren Dunga, yüksek beklentilerin hayal kırıklığını artırdığını söyledi.
“Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Ama zamanla bunlar ortadan kalkıyor.” ifadelerini kullanan Brezilyalı efsane, Türkiye’nin geleceğe odaklanması gerektiğini vurguladı.
“Bir sonraki Dünya Kupası’na daha iyi hazırlanmalı”
Dunga, ay-yıldızlı ekip için gelecek turnuvalara ilişkin de tavsiyelerde bulundu.
“Türkiye’nin bir sonraki Dünya Kupası için daha iyi hazırlanması gerekiyor.” diyen Dunga, Türk futbolunun potansiyeline inandığını belirtti.
Türk taraftarlarına teşekkür etti
Türkiye’de Brezilya futboluna gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Dunga, “Türkler, Brezilyalıları gerçekten çok seviyor. Buna Türkiye’de şahit oldum.” ifadelerini kullandı.