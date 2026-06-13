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Kaynak: AA

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda Brezilya, ilk maçında yarın Fas ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, ABD’nin New York New Jersey Stadyumu’nda TSİ 01.00’de oynanacak.

Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Dünya Kupası tarihinde 1930’dan bu yana düzenlenen tüm turnuvalara katılan tek ülke olan Brezilya, organizasyonun en başarılı takımı olarak öne çıkıyor.

Beş kez dünya şampiyonu olan Güney Amerika temsilcisi, son zaferini 2002 yılında elde etti. “Sambacılar” bu kez 24 yıl aradan sonra yeniden zirveye çıkmayı hedefliyor.

Brezilya’da yıldız futbolcu Neymar, baldır sakatlığı nedeniyle Fas karşısında forma giyemeyecek.

İki ülke Dünya Kupası’nda yalnızca 1998 yılında karşılaştı. O maçta Brezilya, Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto’nun golleriyle Fas’ı 3-0 mağlup etmişti.

Fas ise Katar 2022’de yarı finale çıkarak Afrika ve Arap futbol tarihinde bir ilke imza atmıştı.

Gruptaki diğer karşılaşmada Haiti ile İskoçya, Boston Stadyumu’nda TSİ 04.00’te karşılaşacak.