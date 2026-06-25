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Kaynak: AA

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Brezilya, İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna grup lideri olarak yükseldi.

Miami Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sambacılar, etkili oyunuyla rakibine şans tanımadı.

VİNİCİUS JR. YILDIZLAŞTI

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 7. ve 45+3. dakikalarda Vinicius Jr., 60. dakikada ise Matheus Cunha kaydetti.

Sakatlığını geride bırakan Neymar ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu.

LİDER OLARAK TUR ATLADI

Bu sonucun ardından Brezilya, C Grubu'nu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Üç puanda kalan İskoçya ise en iyi grup üçüncüleri arasına girebilmek için diğer maçların sonuçlarını beklemeye başladı.

HEDEF 6. DÜNYA KUPASI

Dünya Kupası tarihinin tüm organizasyonlarında yer alan tek ülke olan Brezilya, bugüne kadar 5 kez kupayı müzesine götürdü. Son şampiyonluğunu 2002 yılında yaşayan Sambacılar, 24 yıl sonra yeniden dünyanın zirvesine çıkmayı hedefliyor.

1998'in ardından ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden İskoçya ise turnuvadaki kaderini diğer gruplardan gelecek sonuçlara göre belirleyecek.