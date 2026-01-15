Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yunus Konak, sezon sonuna kadar Championship'te Oxford United forması giyecek.

BRENTFORD'DA 14 MAÇTA ŞANS BULABİLDİ

2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Sivasspor'dan 4.5 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan Yunus Konak, İngiliz kulübünde şu ana kadar 14 maçta şans bulabildi.

OXFORD UNITED'IN KÜMEDE KALMA MÜCADELESİNE YARDIMCI OLACAK

Championship'te küme hattında bulunan Oxford United'a kiralanması, Yunus Konak'ın düzenli bir şekilde oynayarak kendi göstermesi için önemli fırsat olarak görülüyor.