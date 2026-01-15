Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yunus Konak, sezon sonuna kadar Championship'te Oxford United forması giyecek.

BRENTFORD'DA 14 MAÇTA ŞANS BULABİLDİ

2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Sivasspor'dan 4.5 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan Yunus Konak, İngiliz kulübünde şu ana kadar 14 maçta şans bulabildi.

Brentford Yunus Konak'ı Oxford'a gönderdi - Resim : 1

OXFORD UNITED'IN KÜMEDE KALMA MÜCADELESİNE YARDIMCI OLACAK

Championship'te küme hattında bulunan Oxford United'a kiralanması, Yunus Konak'ın düzenli bir şekilde oynayarak kendi göstermesi için önemli fırsat olarak görülüyor.