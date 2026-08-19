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Kaynak: AA

Dün 92 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 91,02 dolarda bitirdi.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,59 artarak 91,57 dolar kaydetti.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 84,67 dolar olarak tespit edildi.

Petrol fiyatları, İran ile ABD arasındaki ateşkesin sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin artan güvenlik risklerinin arz endişelerini artırmasıyla yükselişini üst üste 4. işlem gününde de devam etti.

Brent petrolün 91 doların üzerinde seyretmesinde, Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik ve bölgedeki jeopolitik riskler etkisini gösteriyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,90 doların direnç, 91,34 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.