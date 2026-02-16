Cuma günü 67,60 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,19 dolardan kapattı.Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,05 artarak 67,23 dolara yükseldi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,72 dolardan işlem gördü.Petrol fiyatları, Orta Doğu’da muhtemel arz kesintilerine dair endişelerle ABD-İran diyaloğuna odaklanan piyasaların yön bulamaması ve Çin ile ABD’deki resmi tatillerin işlem hacmini kısıtlaması nedeniyle yatay bir seyir izliyor.

ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin ikinci turu salı günü İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek.Müzakerelerde olumlu sonuç alınması ve yaptırımların hafifletilmesi olasılığı, küresel petrol rezervlerinin önemli kısmını barındıran Orta Doğu’da arz kesintisi riskini azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.Buna karşılık, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakereler başarısız olursa Tahran’a yönelik uzun soluklu askeri operasyon hazırlığına işaret eden açıklamaları fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Trump, 12 Şubat’taki açıklamasında İran’la anlaşma istediklerini ve görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama, onlar için çok zor olacak, ben bunun peşinde değilim." dedi.Cenevre görüşmeleri, petrol piyasasında arz beklentileri ile jeopolitik risk primi arasındaki denge arayışını sürdürmesine yol açıyor.Çin ve ABD’deki resmi tatillerin işlem hacmini sınırlaması da piyasalardaki hareketliliği zayıflatıyor.Bugün Çin’de Bahar Festivali arifesi yani Çin Yeni Yılı’nın başlangıç günü kabul ediliyor ve resmi tatil döneminin ilk günlerinden biri yaşanıyor. Tatil seyahatlerinin yoğunlaştığı bu süreçte finansal piyasalar büyük oranda kapalı kalıyor.Bahar Festivali bu yıl 17 Şubat’a denk geliyor. Resmi tatil 9 gün sürerken, seyahat yoğunluğunun 13 Mart’a dek devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan ABD’de piyasalar Başkanlar Günü tatili nedeniyle bugün kapalı. Dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi olan ABD ve Çin’de işlem hacminin düşmesi, küresel petrol piyasasında likiditeyi azaltarak fiyatların yatay ve ihtiyatlı bir görünüm sergilemesine neden oluyor.Brent petrolde teknik açıdan 72,90 dolar direnç, 62,50 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.