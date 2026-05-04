Cuma günü 112,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,17 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 11.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,3 artarak 110,64 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 103,92 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’na yönelik karşılıklı sert açıklamaların bölgedeki jeopolitik riskleri artırarak küresel petrol arzında kesinti yaşanabileceğine ilişkin endişeleri güçlendirmesi etkili oluyor.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, bölgeye yaklaşması halinde ABD Donanmasının hedef alınacağını bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, "Herhangi bir yabancı silahlı gücün özellikle de ABD'nin işgalci ordusunun, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya veya girmeye kalkması halinde saldırıya uğrayacağı konusunda uyarıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek "Özgürlük Projesi"ne destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 110,98 doların direnç, 108,26 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.