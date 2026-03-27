Dün 102,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,89 dolardan günü bitirdi.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 azalarak 101,62 dolar seviyesine geldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerin iyi gittiği ve ülkenin enerji tesislerine yönelik saldırıların 10 gün süreyle askıya alınacağına ilişkin açıklamalarının da etkisiyle dalgalı seyrediyor.