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Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin yerini diplomatik çözüm arayışlarına bırakması, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini hafifleterek fiyatları aşağı yönlü baskıladı. Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılabileceği beklentileri ve Lübnan-İsrail hattındaki ateşkes iyimserliğiyle kritik eşik olan 95 doların altına geriledi.

Dün günü 97,81 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 14.53 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %3,1 azalarak 94,79 dolara düştü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de %3,1 azalışla 93,06 dolardan alıcı buldu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yapılması planlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Nihai onayın alınması ve ilgili tarafların gerekli güvenceleri vermesinin ardından ateşkesin 24 saat içinde uygulanmaya başlayabileceğini belirten Avn, Washington'da gerçekleştirilen dördüncü tur görüşmelerin kapsamlı ve kalıcı bir barış için "son fırsatı" sunduğunu ifade etti. Bölgedeki bu yumuşama sinyalleri, arz risklerini azaltarak fiyat düşüşünü tetikledi.

Fiyatların gerilemesinde, ABD Temsilciler Meclisi'nin İran'a yönelik askeri operasyonların sonlandırılmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını kabul etmesi de etkili oldu. Tasarıya 4 Cumhuriyetçi üyenin de Demokratlarla birlikte destek vermesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi partisinde bile askeri bir çatışmaya sıcak bakılmadığını ortaya koydu. Benzer bir tasarının ABD Senatosu'nda da gündeme alınması, piyasalarda olası petrol arzı kesintilerine yönelik endişeleri büyük ölçüde hafifletti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile temasların sürdüğünü ve diplomatik kanalların açık kaldığını vurgularken; ABD Başkanı Donald Trump'ın taraflar arasında bir anlaşmanın hafta sonuna kadar sağlanabileceğini belirtmesi uzlaşı umutlarını artırdı.

Öte yandan, The Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haber akışı piyasalardaki düşüşü hızlandırdı. Habere göre Trump'ın;

-Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılmasını,

-İran'ın nükleer faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesini,

-Zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ortadan kaldırılmasını içeren geniş kapsamlı bir anlaşmaya oldukça yakın olunduğuna inandığı öne sürüldü.

Bu küresel gelişmeler, kritik bir lojistik rota olan Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının kesintisiz süreceği beklentisini güçlendirerek fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi destekledi.