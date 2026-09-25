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Kaynak: AA

Dün 108,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 106,60 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 105,58 dolar kaydetti.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 93 dolar olarak tespit edildi.

Fiyatlardaki düşüşte, İran ile ABD arasında barış sağlanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi etken oldu.

Brent petrolde teknik olarak 111,95 doların direnç, 96,47 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği aktarılıyor.