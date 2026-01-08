ABD, Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya saldırarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı. ABD'de yargılanması başlayan Maduro'nun duruşması 17 Mart'a ertelendi.

ABD'nin Venezuela saldırısı sonrası piyasalarda brent petrolün yükselmesi beklendi. Ancak beklenen yükseliş gerçekleşmedi. Saldırı sırasında 61 dolar seviyesinde olan brent petrol saldırıdan sonra beklenmedik şekilde düşüşe geçti. 8 Ocak Perşembe günü 58 dolara kadar gerileyen brent petrol Türkiye'de tabelanın yeniden değişmesine neden oldu.

İNDİRİM GELİYOR

NTV'nin haberine göre; motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE OLACAK?

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 53,23 liraya, Ankara'da 54,23 liraya, İzmir'de ise 54,56 liraya düşmesi bekleniyor.