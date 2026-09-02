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Kaynak: AA

Dün 92,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 91,57 dolarda bitirdi. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,4 artarak 95,60 dolar seviyelerine geldi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 90,79 dolar olarak tespit edildi.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında askeri gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik risklerin artması belirleyici oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), salı akşamı İran'a yönelik saldırılarında özellikle Hürmüz Boğazı çevresi ile ülkenin güney bölgelerini hedef aldı.

Bölgede çatışmaların yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışında uzun süreli kesintiler yaşanabileceği endişelerini artırarak petrol fiyatlarında artışa neden oldu.

Ayrıca Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 600 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi stoklarda 400 bin varillik düşüş yaşanacağı bekleniyordu.

Bu tahmin, petrole yönelik talebin güçlendiğine veya arzın sıkılaştığına işaret ederek fiyatları destekleyen bir diğer neden olurken, Brent petrolde teknik olarak 95,85 doların direnç, 95,13 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.