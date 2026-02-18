Dün 68,53 dolara kadar tırmanan Brent petrol fiyatı, günü 66,93 dolardan kapattı.

Bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 67,09 dolara ulaşan Brent petrolün varili, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 62,32 dolardan alıcı buldu.Petrol fiyatlarındaki sınırlı yükselişte, ABD-İran görüşmelerindeki ilerlemeye rağmen nihai bir anlaşmanın henüz sağlanamaması ve arz endişelerinin tam anlamıyla hafiflemediği algısı belirleyici oldu.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde “ortak hedeflerin ve teknik konuların belirlenmesi konusunda önemli ilerleme” sağlandığını açıkladı.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin “bazı açılardan iyi gittiğini” ancak İran’ın ABD’nin kırmızı çizgilerini kabul etmesi için askeri seçenekler dahil her türlü baskıyı sürdüreceklerini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise müzakereler sonrası “Nükleer silah peşinde değiliz ve bunu doğrulamaya hazırız.” dedi.Bu açıklamalar, yatırımcıların diplomatik süreçteki ilerlemenin kalıcılığı ve nihai sonuca dair temkinli tutumunu korumasına yol açtı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, X hesabından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Cenevre’deki üçüncü üçlü müzakerelere dair açıklama yaptı.Trump’ın talimatıyla Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yaptıklarını belirten Witkoff, savaşın iki tarafını bir araya getirme başarısı sayesinde anlamlı ilerleme kaydedildiğini ifade etti.Witkoff, tarafların liderlerini gelişmelerden haberdar etme ve anlaşma için çalışmayı sürdürme konusunda mutabık kaldığını da ekledi.Uzmanlar, bu jeopolitik gelişmelerin herhangi bir yönde değişmesinin petrol fiyatlarına risk primi bindirebileceğini belirtiyor.

Piyasalar bugün Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) haftalık stok verilerine, perşembe günü ise ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) raporuna odaklanmış durumda.Brent petrolde teknik analizde 62,65 dolar direnç, 72,84 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.