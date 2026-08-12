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Kaynak: AA

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda yeniden 90 dolar sınırına yaklaştı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin beklentilerin zayıflaması ve bölgede petrol arzına yönelik risklerin devam etmesi fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Dün 90,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 88,91 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 artarak 89,56 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı ise 83,85 dolar seviyesinde işlem gördü.

PETROL FİYATLARINDA GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına ilişkin beklentilerin zayıflaması ve bölgedeki arz kesintilerinin devam edebileceği endişesi etkili oluyor.

Katar'ın, Umman ile İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını açıklamasının ardından ABD askeri güçlerinin boğazda bir gemiye daha müdahale etmesi, bölgede kalıcı bir anlaşmaya ilişkin soru işaretlerini artırdı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington'ın Tahran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump ise müzakereler konusunda İran'a güvenmediğini belirterek, İran'ın kendisine sürekli yalan söylediğini savundu.

Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD Donanması tarafından kontrol edildiğini öne sürerek, boğaz üzerinde ABD'nin tam kontrolünün bulunduğunu ifade etti.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması halinde Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatının sekteye uğrayabileceği endişesi fiyatları destekliyor.

ABD ABLUKASI NEDENİYLE BİR GEMİNİN DÜMENİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeye çalışan Panama bayraklı M/V Vela Nova adlı kargo gemisinin dümen tertibatının hedef alındığını açıkladı.

CENTCOM, geminin Umman Körfezi'nden geçerek İran'a ait bir limana doğru ilerlemeye çalıştığını ve müdahalenin ardından geminin İran'a doğru seyrini durdurduğunu bildirdi.

Komutanlık ayrıca 11 Ağustos itibarıyla ABD ablukasını ihlal etmeye çalışan 55 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 gemiye el konulduğunu ve 3 geminin devre dışı bırakıldığını açıkladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yeni yasayla "düşman" ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanacağını söyledi.

ABD PETROL STOKLARI FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞİ SINIRLADI

Petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan bir diğer gelişme ise ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 9 milyon 72 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların 500 bin varil azalması yönündeydi.

Beklentilerin aksine gerçekleşen güçlü stok artışı, ABD'de petrol talebinin görünümüne ilişkin endişeleri artırarak fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi stok verilerini gün içinde açıklaması bekleniyor.

BRENT PETROLDE KRİTİK SEVİYELER

Dün ABD ile İran arasında hızlı bir anlaşmaya varılacağına yönelik beklentilerin zayıflaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin sürmesiyle Brent petrol 90 doları test etmişti.

Teknik açıdan Brent petrolde 89,78 dolar direnç, 89,08 dolar ise destek bölgesi olarak takip ediliyor.

Petrol piyasasında yatırımcıların odağında ise ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği ve ABD'nin açıklayacağı resmi petrol stok verileri bulunuyor.