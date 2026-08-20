Dün 92,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 91,62 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 91,82 dolar kaydetti.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 84,51 dolar olarak açıklandı.
Petrol fiyatları, ABD/İsrail-İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüksek seviyelerdeki seyrine devam ediyor.
Petrol ve benzin stoklarındaki artış talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketine engel oluyor.
Brent petrolde teknik olarak 92,24 doların direnç, 91,46 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği aktarılıyor.