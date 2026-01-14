Dün 65,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,98 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 64,85 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,69 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, küresel ham petrol stoklarında artışa işaret eden veriler etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) Ocak 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu, arz tarafındaki güçlü seyrin devam edeceğine işaret ediyor. Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 590 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu tahmin, bir önceki raporda öngörülen 13 milyon 530 bin varilin üstünde revize edildi. Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 13 milyon 250 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Rapor, küresel ölçekte de arz fazlası görünümünün sürdüğünü ortaya koyuyor. Buna göre, 2026'da küresel petrol arzının günlük ortalama 107 milyon 650 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 104 milyon 820 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Önceki raporda 55,08 dolar olarak öngörülen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 55,87 dolar seviyesinde olacağı hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon 270 bin varil arttığını tahmin etti. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stokların beklenenin aksine artması, ABD'de talebin düşük seyrettiği algısını destekleyerek fiyatları baskılıyor.

Söz konusu projeksiyonlar, talebin arzın gerisinde kalmaya devam edeceğine işaret ederken piyasalarda küresel arz fazlası beklentilerini güçlendiriyor.

ABD YÖNETİMİNİN İRAN'A KARŞI TUTUMU YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Öte yandan, ABD yönetiminin İran'a karşı tutumu yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bir değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra "bir karar vereceklerini" söyledi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini paylaşmak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Körfez ülkeleri Trump yönetimini İran'a yönelik olası bir saldırıdan vazgeçirmeye çalışıyor. Haberde, Körfez ülkelerinin, İran'a yönelik olası saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinin seyrini aksatmasından ve oluşabilecek bölgesel istikrarsızlıklardan endişe ettikleri ifade edildi.

Trump daha önce, CBS News kanalına verdiği mülakatta İran'daki gösterilere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

ABD'nin İran'daki göstericilere nasıl yardım edebileceğine ilişkin birçok yöntem bulunduğunu belirten ABD Başkanı Trump, bunun yalnızca askeri adımlarla sınırlı olmadığını, ekonomik ve diğer yardım seçeneklerinin de söz konusu olabileceğini ifade etti.

Uzmanlara göre, İran kaynaklı jeopolitik risk primi, fiyatları desteklese de EIA'nın arz fazlasına işaret eden projeksiyonları yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,66 dolar direnç, 60,57 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.