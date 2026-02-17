Dün 68,28 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 68,19 dolardan kapattı.Bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 düşüşle 67,71 dolara geriledi.

Aynı saatte WTI ham petrolün varili 63,18 dolardan alıcı buldu.Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasında bugün planlanan müzakerelere dair beklentiler belirleyici rol oynuyor.İsrail ziyareti sırasında Tel Aviv’de basın toplantısı düzenleyen ABD’li Senatör Lindsey Graham, ABD’nin İran’a yönelik seçeneklerini değerlendirdi.

Graham, “Biri diplomatik yol, ulusal güvenlik çıkarlarımızı ilerletecek şekilde bu rejimi diplomatik olarak sona erdirmenin bir yolunu bulmaya çalışmak. Diğeri ise askeri seçenek.” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump’ın “hangi seçeneğin daha etkili olacağını” değerlendirdiğini belirten Graham, kararın aylar değil haftalar içinde alınacağını savundu.

Trump da bugün yaptığı açıklamada, Cenevre’deki nükleer müzakereler öncesi İran’a “daha makul olması” çağrısında bulundu. Süreci yakından izlediğini ve dolaylı olarak görüşmelere katılacağını ifade eden Trump, “Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir.” dedi. Ayrıca, “Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Askeri seçeneğin gündemde olması Orta Doğu’da arz kesintisi riskini artırsa da, diplomasi beklentilerinin güçlenmesi risk primini düşürerek petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Piyasalar ayrıca bu hafta ABD’de açıklanacak makro verilere odaklanmış durumda. Büyüme rakamlarının yanı sıra Fed’in yakından izlediği PCE fiyat endeksi ve PMI verileri takip ediliyor.Yatırımcılar, yarın açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarından para politikasına dair sinyaller arayacak.Brent petrolde teknik açıdan 72,84 dolar direnç, 62,65 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.