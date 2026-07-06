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Kaynak: AA

Küresel piyasalarda petrol fiyatları yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 72,22 dolar seviyesine yükseldi.

Cuma günü 72,41 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 72,12 dolardan tamamlamıştı. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,86 dolar seviyesinde işlem gördü.

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu’da arzın toparlanmasına rağmen Hürmüz Boğazı’na ilişkin jeopolitik belirsizlikler etkili oluyor. ABD ile İran’dan gelen çelişkili açıklamalar, piyasalarda risk priminin yüksek kalmasına neden oluyor.

Körfez ülkelerinin petrol ihracatını artırması ve arzın yeniden devreye alınması fiyatlar üzerinde dengeleyici etki yaratsa da, bölgedeki güvenlik endişeleri yükselişi destekliyor.

OPEC+ ÜRETİMİ ARTIRIYOR

OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ağustos ayından itibaren günlük üretimi 188 bin varil artırma kararı aldı. Bu adım, küresel arzın güçleneceğine işaret ederken, fiyatlardaki yükselişi sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Haziran ayında OPEC üretimi ve Körfez ülkelerinin ihracatı artış gösterse de, seviyelerin hâlâ çatışma öncesinin altında olduğu belirtiliyor.

ARZ FAZLASI BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Piyasalarda yılın ikinci yarısında:

Küresel petrol arzının talebi aşabileceği

Çin’in ham petrol talebinde zayıflama görüldüğü

Büyük üreticilerin ihracatını artırdığı

yönündeki beklentiler öne çıkıyor. Bu görünüm, petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan temel faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

TEKNİK SEVİYELER

Analistlere göre Brent petrolde:

72,15 dolar seviyesi destek

71,78 dolar seviyesi direnç

olarak izleniyor.

Petrol fiyatlarında yön, önümüzdeki günlerde hem jeopolitik gelişmeler hem de küresel arz-talep dengesine ilişkin beklentilerle şekillenmeye devam edecek.