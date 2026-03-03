ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının ardından İran’ın misilleme atışları dünya ekonomisini sarstı.

Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve İran’ın Suudi Arabistan ile Katar’daki petrol tesislerine saldırı sonrası brent petrol rekor seviyelere dayandı.

Dün akşam saatlerinde 76 dolar bandında olan Brent Petrol güne yükseliş ile başladı.

81 DOLAR SINIRINDA

80 dolar barajını aşan Brent Petrol, son olarak 81 dolar sınırında yer ediniyor.

Gerilimin artması ve sürmesiyle Brent Petrol fiyatının artması bekleniyor. Bu da akaryakıta zam ve enflasyon olarak dünya ekonomisine yansıyacak.