Dün 91,73 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,68 dolardan kapattı.Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,6 yükselerek 97,74 dolara ulaştı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,07 dolardan alıcı buldu.Petrol fiyatları, Irak ve Kuveyt yakınlarında Basra Körfezi'nin kuzeyinde iki uluslararası petrol tankerine yönelik saldırı haberlerinin etkisiyle yeniden tırmanarak vadeli işlemlerde varil başına 100 doları aştı.

Fiyatlar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi 32 ülkenin tarihinin en büyük miktarı olan yaklaşık 400 milyon varillik stratejik petrol rezervini piyasaya sürme konusunda anlaşmasına rağmen bu eşiği geçti.Buna ek olarak ABD Enerji Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı aldığını bildirdi.

Açıklamada, "Bu çabanın bir parçası olarak Başkan Trump, Enerji Bakanlığına gelecek haftadan itibaren stratejik petrol rezervinden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi yetkisini verdi." ifadesi kullanıldı.Söz konusu petrolün yaklaşık 120 gün içinde piyasaya sunulacağı belirtilirken, stratejik rezervlerin gelecek yıl içinde yaklaşık 200 milyon varille, yani çekilecek miktardan yüzde 20 daha fazla olacak şekilde ve vergi mükelleflerine ek maliyet getirmeden yeniden doldurulmasının planlandığı kaydedildi.

Piyasaya sürülecek ek petrolün küresel arz endişelerini azaltarak jeopolitik gerilim kaynaklı fiyat yükselişlerini frenleyeceği beklentisine rağmen, Irak'ın Basra Limanı yakınındaki sularda iki petrol tankerinin saldırıya uğradığı haberleri piyasada arz kesintisi kaygılarını yeniden tetikledi.Irak yerel basınında yer alan haberlere göre, Basra Limanı açıklarındaki bölgesel sularda iki petrol tankeri hedef alındı ve tankerlerden birinde büyük çaplı yangın çıktı. Olay anına ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, iki petrol tankerinden birinde patlama meydana geldiğini, 31 kişinin kurtarıldığını ve kayıp kişilere yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.Fartusi, patlamanın ardından petrol limanlarının geçici olarak kapatıldığını ancak ticari limanların faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Tankerlerden birinin Malta bayrağı taşıdığı ifade edildi.

Olaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.Söz konusu gelişmeler, Orta Doğu'da enerji sevkiyatına yönelik risk algısını yükselterek piyasalarda arz kesintisi endişelerini güçlendirdi ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi destekledi.



Brent petrolde teknik olarak 105,66 doların direnç, 88,65 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.